Abruzzo: criticità reparti di diabetologia sul territorio, interpellanza Blasioli-Paolucci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazioni da cui emerge una necessaria implementazione dell'organico sanitario e una tempestiva ridefinizione della rete diabetologica regionale. I consiglieri chiedono alla Regione risposte e tempi di intervento per la risoluzione delle criticità segnalate, affinché siano ripristinati elevati standard qualitativi a favore dell'utenza dell'intero Abruzzo; di superare lo smistamento centralizzato - solo Abruzzo e Liguria ormai sono rimaste a questo sistema - adottando, così come avviene già da tempo in tutte le altre Regioni, modalità di distribuzione dei presidi con Dpc (di e per conto) tramite le farmacie convenzionate; di accelerare sull'arrivo del freestyle libre due, dotato di sensori e dei microinfusori con tecnologia più avanzata". (Gru)