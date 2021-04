© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raggiunto risultati importanti per personale medico, praticamente tutto il personale sanitario con doppia dose. Risultato eccezionale: abbiamo ospedali sicuri. Abbiamo quasi 80 percento degli ultra 80enni con almeno la prima dose e di questi il 60 per cento ha avuto la seconda dose". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)