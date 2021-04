Sardegna: istituti tecnici superiori, riconoscimento spese iscrizione agli allievi meritevoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente della Giunta Solinas sottolinea inoltre che, per far fronte alle spese di iscrizione, è stato pubblicato un bando a valere sul Pon "Iniziativa Occupazione Giovani", che non ha avuto successo, con evidente scarsa partecipazione, per motivi connessi ai tempi ed alle difficoltà create dalla pandemia da Covid-19. "Ho proposto - ha detto Biancareddu - di impiegare parte dei fondi della annualità 2022 per un ammontare massimo di 300 mila euro e parte dei fondi dell'annualità 2023 per un ammontare massimo di 192 mila euro a favore delle Fondazioni Its che hanno avviato i percorsi nel 2020 per coprire l'intero ammontare dovuto dagli allievi per le quote di iscrizione sulla base di un numero massimo di 30 allievi per percorso Its. Tale agevolazione sarà applicata considerando i soli studenti iscritti che avranno concluso il percorso Its, e che per le stesse spese non abbiano usufruito di altre sovvenzioni, aiuti pubblici o sgravi fiscali". (Rsc)