Rifiuti: Borrelli (Europa verde), plauso a Polizia locale per intervento contro sversamento ad Arzano

- "Un uomo è stato colto in flagrante mentre sversava rifiuti ingombranti in via Vittorio Emanuele ad Arzano nel week end di Pasqua. Convinto che nessuno sarebbe intervenuto e, quindi, di farla franca, ha iniziato ad abbandonare suppellettili in strada. Invece, grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale di Arzano, a cui va il mio plauso, è intervenuta tempestivamente cogliendolo sul fatto e sanzionandolo con 700 euro di multa". Così il consigliere regionale campano di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che prosegue: "Convocati anche i proprietari dell'immobile da dove erano stati prelevati i mobili per spiegare come mai fossero in possesso del fermato e a quale titolo gli erano stati ceduti. Serve tolleranza zero nei confronti di chi abbandona rifiuti in strada e chiedo pene altrettanto severe per chi commissiona questi veri e propri crimini ambientali". (Ren)