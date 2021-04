Napoli: voto di scambio a Torre del Greco, 5 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli) hanno eseguito un'ordinanza cautelare, nei confronti di 5 soggetti, 4 agli arresti domiciliari e 1 del divieto di dimora, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, mediante la sistematica compravendita di voti in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative del comune di Torre del Greco del giugno del 2018. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale procura. I carabinieri avrebbero rilevato l'esistenza di una organizzazione illecita finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato Mario Buono, eletto con la lista civica "Forza Torre" in occasione delle ultime elezioni amministrative a Torre del Greco. I voti sarebbero stati promessi in cambio di generi alimentari, dazioni di danaro e promesse di posti di lavoro nell'ambito dei progetti regionali "Garanzia giovani" e "Fila". L'operazione odierna è il prosieguo di un'altra attività investigativa che nell'aprile del 2019 aveva condotto all'arresto di diversi 8 soggetti ritenuti parte di una associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato consigliere comunale Stefano Abilitato, risultato poi eletto. (segue) (Ren)