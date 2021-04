Tlc: banda ultralarga in Toscana, proseguono i lavori di Open Fiber per connettere le aree bianche della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una grande autostrada informatica è in corso di costruzione nella nostra regione", ha commentato Stefano Ciuoffo. "Un'infrastruttura che toccherà buona parte dei paesi e delle frazioni. Si tratta di uno sforzo notevole che stiamo portando avanti consapevoli della necessità assoluta di garantire pari opportunità in questo ambito a tutte le aree della Regione. Questa rete sarà fondamentale anche per il rilancio dei piccoli comuni, la cui economia e il cui turismo stanno soffrendo moltissimo per le chiusure imposte dalla pandemia". "Il nostro obiettivo è ridurre il digital divide nella Regione e al momento abbiamo cantieri aperti in tutte le province", ha dichiarato Roberto Tognaccini, responsabile network e operations area centro Open Fiber Smart. "Il tipo di tecnologia che portiamo consentirà di azzerare il divario, nell'accesso a servizi ormai indispensabili, tra chi vive nei piccoli borghi e nelle grandi città. Guardiamo a un futuro in cui Smart working, didattica a distanza, streaming in Hd, domotica, gaming, Pa digitale saranno garantiti a tutti. Come Open Fiber, visto il momento delicato che l'Italia sta attraversando, abbiamo fatto uno sforzo per cablare 415 plessi scolastici in tutta la Regione di cui 82 nelle aree bianche". Open Fiber sta realizzando una rete in fibra Ftth anche nelle principali aree urbane delle Toscana, dove opera con investimento privato. Attualmente il servizio è disponibile in 15 città per 270mila famiglie tramite un investimento privato di oltre 173 milioni di euro. (Com)