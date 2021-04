Napoli: Bassolino, Recovery grande occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Recovery è una grande occasione, per questo ho deciso di incentrare su questo argomento il mio primo intervento pubblico". Così Antonio Bassolino in occasione della ufficializzazione della sua candidatura a sindaco. "Napoli deve essere unita per ottenere il massimo per le la città e l'area metropolitana - prosegue - La città è dissestata è c'è grande sofferenza sociale, per questo l'appuntamento con il Recovery Plan è decisivo". (Ren)