Covid: De Luca, in Campania occupati metà dei posti in terapia intensiva rispetto a zone arancioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei spiegare quello che stiamo facendo a partire dalla situazione in Campania. Abbiamo una situazione di contagi numerosi ma abbiamo due dati che devono confortarci che collocano la nostra Regione in una posizione importante, quasi all’avanguardia in Italia. Il primo è quello che riguarda terapie intensive: a oggi 160 occupate, cioé la metà rispetto a Regioni che sono in zona arancione. A conferma del fatto che c’è un lavoro di contenimento rispetto all’epidemia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)