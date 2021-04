Covid: De Luca, vaccinato 90 per cento personale scolastico in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato il lavoro sui pazienti fragili. Abbiamo risultato importante, 90 percento prime dosi su personale scolastico. È un dato importante perché se governo apre elementari e prime medie aver vaccinato tutto il personale scolastico è elemento di garanzia in più nella Regione. Non abbiamo ancora un vaccino garantito per alunni, altrimenti avremmo dato priorità anche a loro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)