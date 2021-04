Covid: De Luca, dobbiamo ancora recuperare dosi di vaccino in meno non consegnate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto due emergenze in queste settimane: la prima riguarda le forniture. Ad oggi la Regione Campania ha 235mila vaccini in meno rispetto al Lazio con la stessa popolazione, 10mila vaccini in meno rispetto a Emilia Romagna con 1,3 mln di abitanti in meno. Il nuovo commssario generale Figliuolo ha comunicato che da oggi in poi intende applicare il criterio sollecitato da mesi ‘un cittadino un vaccino’. Ne prendiamo atto ma dobbiamo ancora recuperare le centinaia di migliaia di dosi che non abbiamo avuto nei mesi passati". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)