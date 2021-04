Campania: De Luca, via a bando per progettazione nuovo ospedale Sessa Aurunca (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apriremo nuovi centri vaccinali, un grande hub nell’area di Capodichino. La prossima settimana parte bando pubblico per scegliere società progettazione del nuovo ospedale di Sessa Aurunca (Ce) per 60 mln di investimenti per Dea di primo livello. In tutto questo impegno non dimentichiamo di mantenere altri impegni. Il piano per il rilancio italiano in Europa, grandi infrastrutture, piano ospedaliero". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)