Covid: De Luca, lavoro continuerà a Pasqua negli hub vaccinali della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo facendo quello che è umanamente possibile e anche di più per essere una Regione all’avanguardia come già siamo. Se teniamo conto di quel dato che non viene mai ricordato: 15mila dipendenti in meno. E stiamo facendo cose di assoluta eccellenza. Il nostro lavoro continuerà anche in questi giorni festivi, noi dobbiamo avere i centri aperti per lo meno dodici ore al giorno". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)