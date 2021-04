Campania: De Luca, con tessere avvenuta vaccinazione possibilità vita sociale più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando sul versante della cultura e promozione degli eventi culturali anche per dare respiro alle migliaia di operatori. Partita mostra al Mann dedicata ai gladiatori, nel frattempo abbiamo concluso la gara per produrre 4 mln di tessere di avvenuta vaccinazione. Le distribuiamo perché questo può aiutarci a riaprire – Tra non molte settimane si potrà stabilire che chi ha la tessera potrà avere una vita sociale più ampia". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)