Sardegna: istituti tecnici superiori, riconoscimento spese iscrizione agli allievi meritevoli

- Per i percorsi formativi avviati nel 2020 negli Its (Istituti Tecnici Superiori) verrà impiegata una parte dei fondi della annualità 2022 per un ammontare massimo di 300mila euro e parte dei fondi dell'annualità 2023, per un ammontare massimo di 192mila euro, per coprire l'intero ammontare dovuto dagli allievi per le quote di iscrizione, sino ad un numero massimo di 30 allievi per percorso Its. Lo ha deciso la Giunta regionale su indicazione dell'assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, che ricorda la grande valenza che la Regione Sardegna attribuisce all'Istruzione Tecnica Superiore e per questo sono stati programmati 16 percorsi Its finanziati con Fondi Regionali (5 milioni e 319mila euro a valere sul bilancio pluriennale 2020-2022) e Statali (458mila euro) e si è dato atto che attraverso i Fondi Fse 2014-2020 si sarebbero attivati altri 2 percorsi portando il numero totale dei percorsi Its a 18. (segue) (Rsc)