Covid: Moretta (commercialisti), pronti ad aiutare teatri e associazioni culturali

- "Gli effetti della pandemia globale si stanno manifestando anche nelle attività di servizi rivolte al pubblico come quelli offerti da teatri, associazioni culturali, fondazioni, circoli ricreativi e sportivi, che sono state 'congelate' dai vari decreti emanati al fine di contenere i contagi. La preoccupazione è che le difficoltà attuali siano solo l'inizio di altri effetti potenzialmente devastanti che bisogna evitare utilizzando gli strumenti che la legge ci mette a disposizione e, nel caso specifico, la Legge n. 3/2012, conosciuta come "legge salva suicidi". Lo afferma Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. "Siamo pronti ad aiutare chi è in difficoltà in maniera concreta - aggiunge - per evitare che la disperazione possa prendere il sopravvento". Per Erika Capobianco (vicepresidente della Commissione di studio Sovraindebitamento dell'Odcec di Napoli) "tutelare il tessuto economico-culturale della città di Napoli è una nostra priorità. La Legge offre la possibilità ai soggetti non fallibili (tra cui imprese minori, aziende agricole e consumatori) di proporre una riduzione e una dilazione di debiti, nel rispetto delle norme a tutela dei creditori, così da favorire il risanamento e la prosecuzione delle attività". Secondo Matteo De Lise (consigliere delegato dell'Ordine partenopeo all'articolazione autonoma" che gestisce le Adr dell'ente con caratteristica di ente pubblico) "per arginare gli effetti della pandemia da Covid-19 la parola d'ordine è 'prevenzione'. E, come per le malattie del corpo e della mente ci si rivolge a un medico, per le attività economiche in crisi è necessario l'intervento di un dottore commercialista". (segue) (Ren)