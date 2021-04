Campania: De Luca, non dobbiamo dimenticare dramma dell'autismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sarà una Pasqua normale ma avremo modo di ritrovarci nelle nostre famiglie anche in una situazione non semplice. Un saluto a famiglie che hanno perduto dei cari per la malattia e voglio in questa giornata rivolgere un pensiero a quelle famiglie in cui ci sono bambini autistici. Sono stato a visitare ieri il centro per la cura a Qualiano (Na), un centro bellissimo e all’avanguardia, la più importante del Centro-Sud frequentata anche da famiglie del Nord. È uno dei problemi che rischiano di essere ignorati e rimanere ai margini, sono vere e proprie tragedie familiari. Faremo di tutto per essere vicini a loro, con grande civiltà senza vivere il problema come un fastidio ma cercando di affrontarlo come fosse della nostra vita". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)