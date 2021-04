Covid: De Luca, ora ci sono condizioni per uscire dal calvario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi dobbiamo entrare in un altro stato d’animo a partire da questa Pasqua. Ci dobbiamo proiettar anche psicologicamente verso il futuro, cominciare a pensare sempre di più alla nostra vita fra due, tre mesi perché oggi ci sono tutte le condizioni per iniziare il cammino per uscire dal calvario. A condizione di non commettere errori". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)