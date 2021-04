Covid: De Luca, dati anomali in Campania su pazienti sintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati quotidiani del contagio ci dicono che abbiamo circa 2mila positivi. Il dato anomalo in Campania non è il numero dei positivi ma dei sintomatici, sui 300. Molti sono paucisintomatici, con sintomi lievi altrimenti se avessimo patologie serie avremmo le terapie intensive ingolfate e non è così. Cerchiamo di capire perché, la prima valutazione dei medici è che abbiamo un’aggressività della variante inglese più grave rispetto ai giovani". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)