- "Questo è il primo dato, per il resto credo che il nostro programma va avanti con risultati molto buoni per la campagna vaccinale. Intanto non abbiamo avuti scavalco delle categorie economiche e professionali. In Campania non avete sentito parlare di queste anomalie". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)