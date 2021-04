Covid: De Luca, Ema e Aifa facciano presto per consentirci di immunizzare cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché dobbiamo accelerare e perché la Campania ha fatto contratto con Sputnik? Noi dobbiamo chiedere che le agenzie di controllo facciano il proprio lavoro in tempo rapidi non impiegando anni perché noi oggi ci stiamo vaccinando con vaccino che risponde a virus di un anno fa ma come sappiamo sono intervenute varianti rispetto al virus Covid 19. I vaccini che stiamo utilizzando sono efficaci contro il virus che abbiamo conosciuto ma non è detto che lo siano con nuove varianti. I vaccini csono efficaci con quelle conosciute ma dobbiamo muoverci per chiudere presto campagna di immunizzazione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)