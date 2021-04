Napoli: voto di scambio a Torre del Greco, 5 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nell'indagine odierna, ruolo centrale è risultato essere stato ricoperto dal commercialista Simone Magliacano, che, come emerso dalle indagini, era in grado di creare diverse reti di complicità e collusioni per la compravendita dei voti. Tra i destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre a Magliacano e al consigliere comunale Buono, figurano Gennaro Savastano e Vincenzo Izzo. Questi, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbero occupati della compravendita dei voti, con offerte di denaro e generi alimentari a cittadini torresi. In particolare, durante la stessa campagna elettorale del 2018, Izzo si sarebbe reso protagonista di un'aggressione ai danni di Abilitato al fine di impedirgli il libero esercizio dei diritti politici e, in particolare, per ostacolarne l'attività di campagna elettorale in uno dei quartieri di Torre del Greco, vicenda per la quale è in corso di celebrazione un processo al Tribunale di Torre Annunziata. La misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Torre del Greco è stata emessa nei confronti di Gianluca Melluso, anch'egli ritenuto incaricato della compravendita di voti. (Ren)