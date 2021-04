Campania: Pellegrino (Iv), Garanzia giovani opportunità, ma vanno recuperati ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva nel Consiglio regionale della Campania ,ha presentato un'interrogazione, a risposta scritta, al fine di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per rimediare ai ritardi del programma Garanzia giovani e le tempistiche con cui si prevede di erogare le mancate indennità. Con Garanzia giovani, il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro, attraverso opportunità di orientamento e formazione, la Regione Campania intende facilitare l'inserimento nel mondo lavorativo di giovani disoccupati mediante lo strumento del tirocinio. A una Commissione nominata il compito di valutare l'ammissibilità e la valutazione delle istanze presentate dai soggetti ospitanti entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse. "Ad oggi - spiega una nota - nonostante i soggetti ospitanti abbiano rispettato le tempistiche e le modalità riportate nella misura di riferimento, non sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e, conseguentemente, finanziati i progetti finora ammissibili. Nonostante il tempo trascorso, i possibili beneficiari delle indennità non hanno ricevuto i pagamenti con conseguenti notevoli disagi per i medesimi. Tutto ciò contrasta fortemente con lo spirito del progetto Garanzia giovani, inteso quale strumento di garanzia per i giovani under 35, rendendolo poco concreto ed efficace". "Conoscendo l'impegno e la grande sensibilità sui temi riguardanti la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani campani da parte del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e dell'assessore alla Formazione Professionale prof.ssa Armida Filippelli, sono convinto che arriveranno presto risposte concrete per i nostri giovani", così il consigliere Tommaso Pellegrino. (Ren)