Covid: De Luca, sforzo gigantesco per completare vaccini entro fine estate

- "Abbiamo accordo già definito con albergatori della costiera sorrentina, con personale da loro fornito, avere un doppio piano: per fasce d’età e categorie economiche per fare avanzare il lavoro. Sforzo gigantesco ma dobbiamo arrivare fino in fondo rispetto agli obiettivi: per fine estate completamento programma immunizzazione dei nostri concittadini". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)