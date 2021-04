Covid: la Desmon dona alla Difesa quattro refrigeratori medicali per i presidi vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è un atto d’amore per la nostra terra e in particolar modo vuole essere un piccolo gesto simbolico per ringraziare il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per quello che gli uomini e donne delle Forze Armate stanno facendo, senza alcun risparmio di energia, per l’Italia. Vogliamo in questo modo dare anche noi un contributo concreto ai cittadini in questa importante campagna vaccinale per ritornare al più presto alla normalità”. Così Ciriaco De Santis, Corrado De Santis e Federica Vozzella, i tre direttori della Desmon, rivolgendosi al generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito italiano in occasione della donazione avvenuta questa mattina a Napoli, presso Palazzo Salerno. Sono quattro i refrigeratori medicali, con una capacità di 700 litri e ciascuno in grado di garantire la conservazione di fino a 100mila dosi di vaccino, forniti gratuitamente da parte della Desmon, azienda leader del settore con sede a Nusco, in provincia di Avellino. Uno, per volontà dell’azienda, sarà destinato alla Lombardia, regione duramente colpita dalla pandemia, un altro invece andrà ad Avellino per la costituzione del nuovo Presidio vaccinale della Difesa, mentre gli altri saranno a disposizione dell’Esercito per future esigenze. (segue) (Com)