Covid: la Desmon dona alla Difesa quattro refrigeratori medicali per i presidi vaccinali (2)

- “Da irpini, un popolo che dopo le sofferenze della guerra, si è dovuto rialzare anche dalla tragedia del terremoto del 1980 – ha aggiungo il management – vuole essere una manifestazione di vicinanza e di gratitudine ai militari italiani in prima linea in questa battaglia. Un omaggio che sia simbolo di rinascita per un popolo intero, l’Italia ha tutte la capacità per poter ripartire”. La Desmon Spa è un’azienda fondata dalla famiglia De Santis nel 1994 per la produzione di attrezzature refrigerate professionali per il settore food-service e medicale, diventando in pochi anni un punto di riferimento europeo. Nel 2015 l’azienda è entrata a far parte della Middleby Corporation Company con sede a Elgin, Illinois (Usa) ma il 100 per cento delle attrezzature refrigerate prodotte da Desmon vengono realizzate in Italia nei due opifici di circa 25mila mq, siti a Nusco in provincia di Avellino e dove lavorano stabilmente 120 persone. (Com)