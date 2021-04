Torre del Greco (Na): Gallo (M5s), arresto Buono generi tornado di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pian piano nella nostra città inizia a soffiare un vento di legalità e pulizia. Deve diventare un tornado che scuote la vecchia classe politica di Torre del Greco e generi politica onesta". Lo ha dichiarato il deputato del M5s Luigi Gallo sull'arresto del consigliere comunale Mario Buono per voto di scambio: "Il M5s lavora affinché questo traguardo sia raggiunto per la prossima consiliatura. Con le nostre denunce abbiamo contribuito a fornire prove per il processo sul voto di scambio. Questa legislatura è nata con il marchio dell'illegalità e si può cancellare solo con un nuovo voto". (Ren)