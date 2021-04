Brescia: Bernini (FI), garantire sicurezza a centri vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le due bombe molotov scagliate contro il centro vaccinale di Brescia sono il frutto avvelenato dell’ideologia anti vax portata alle estreme conseguenze". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "È un atto chiaramente eversivo che speriamo resti isolato e che non va assolutamente sottovalutato nel momento in cui il governo è impegnato a organizzare la più grande campagna vaccinale della storia. Agli operatori sanitari va garantita la massima sicurezza”. (Com)