Covid: Moretta (commercialisti), pronti ad aiutare teatri e associazioni culturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Medì è dotato di professionisti specializzati e di consolidata esperienza per la soluzione delle conseguenze derivanti dalla crisi da sovraindebitamento. L'organizzazione - sottolinea Riccardo Izzo, presidente dell'Organismo di medizione e referente della struttura per la composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, accreditato presso il Ministero della Giustizia - è in grado di offrire a chi opera nel territorio della città di Napoli una informativa volta ad illustrare le opportunità derivanti dalle norme, mettendo quindi a disposizione la struttura ed i professionisti per l'individuazione delle possibili soluzioni da adottare per un tempestivo intervento in caso di necessità". E sulla indicazione dei costi per chi vuole accedere a una prima assistenza, Izzo evidenzia che "in un periodo storico così particolare, dove si registrano difficoltà economico-finanziarie da parte di consumatori e micro imprenditori, abbiamo deciso di offrire un 'pronto intervento' presso lo sportello di Medì, senza alcun onere per il richiedente; sarà sufficiente prenotarsi alla seguente posta elettronica: commissione.occ@odcec.napoli.it". (Ren)