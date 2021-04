Sardegna: con Pula salgono a 13 i Comuni sardi in zona rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno inoltre chiusi il Parco delle Storie, il parco giochi "Alfredo Rampi", il parco "Collodi", il Parco Giochi Borgata Santa Margherita e il cimitero. Sono consentite le attività di: lavanderia; servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre le attività di "Servizi di salone di barbiere e parrucchiere" saranno chiuse. Per ciò che attiene il mercato settimanale sarà ammessa la sola vendita di generi alimentari, fiori, piante, profumi e cosmetici, saponi detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati. Dal 7 al 16 aprile è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. In Sardegna restano chiusi, oltre a Pula, Soleminis, Bultei, Bono, Burcei, Gavoi, Golfo Aranci, Pozzomaggiore, Samugheo, Sindia, Uri e Villa San Pietro, Donori. (Rsc)