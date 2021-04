Sardegna: con Pula salgono a 13 i Comuni sardi in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 13 i Comuni sardi in zona rossa. Dopo l'uscita di Sarroch dal regime di "chiusura totale" tocca a Pula, cittadina turistica del Cagliaritano, a blindarsi per contenere i contagi. A darne l'annuncio è stato il sindaco, Carla Medau. "Cari concittadini - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - il nostro Comune, dalle 00.01 del 2 aprile, a seguito della comunicazione dell'Ats protocollo 8079 del 31/03/2021, entrerà in zona rossa". Queste le principali disposizioni in vigore: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità; sono vietate le visite a parenti o amici. Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. E' vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, eccetera) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande: dalle 5 alle 18, senza restrizioni; dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. (segue) (Rsc)