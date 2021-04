Napoli: Piscopo, adottato Piano urbanistico attuativo di via Scaglione-Marfella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo, ha adottato il "Piano urbanistico attuativo di via Scaglione-Marfella", relativo ad un'area di circa 12.300 mq, nel quartiere Piscinola. Il Piano prevede la realizzazione di un insediamento commerciale, comprensivo di parcheggi e di spazio giochi pertinenziali, e di una attrezzatura a verde di circa 3.500 mq con giochi per l'infanzia e percorsi attrezzati, la cui manutenzione e gestione, come previsto dalla convenzione, sarà a carico dei proponenti per 5 anni. Il Pua risolve, inoltre, l'isolamento e l'attuale inaccessibilità dell'area, prevedendo la realizzazione di rampe di risalita (carrabili e pedonali) su via Scaglione e su via Marfella, che consentiranno di fruire dei nuovi spazi progettati, oltre che di preservare l'andamento digradante del terreno e i filari di pini che caratterizzano il profilo orografico e dell'area. "Con l'adozione di questo Pua – dichiara il Vicesindaco – sarà possibile realizzare nuove attrezzature pubbliche e incrementare l'accessibilità dell'area. In particolare, la realizzazione di uno spazio verde attrezzato, in cessione all'Amministrazione, consentirà di dotare il quartiere, e la vicina scuola elementare-media Carafa-Salvemini, di uno spazio collettivo per il gioco, lo svago, lo sport e il tempo libero". (Ren)