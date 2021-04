Abruzzo: D'Incecco (Lega), doveroso riconoscimento benemerenza regionale a Polizia locale impegnata in emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doveroso il riconoscimento di benemerenza regionale agli addetti di Polizia locale impegnati nella emergenza sanitaria da Covid-19". Lo sostiene Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale abruzzese. "La presenza della Polizia locale sui territori, a supporto del presidio delle Forze dell'ordine, a cui va riconosciuto il grande sforzo organizzativo e di efficienza - continua D'Incecco - ha assicurato e sta assicurando il pieno rispetto delle misure sanitarie adottate; presenza indispensabile nei territori dove sono state adottate misure di restrizione più severe, come i Comuni in quarantena. Uomini e donne che, in un primo momento, hanno messo a repentaglio la loro vita e quella dei loro familiari in quanto privi dei necessari dispositivi di sicurezza. Per tali ragioni, Pietro Quaresimale, assessore regionale con delega agli Enti locali e Polizia locale, provvederà al doveroso riconoscimento della benemerenza regionale che non comporta oneri per le casse pubbliche". (Gru)