Sardegna: "portiamo le imprese fuori dalla pandemia", il 7 aprile manifestazione di Confesercenti (2)

- Quella indetta da Confesercenti sarà una protesta "a distanza", nel pieno rispetto delle normative, ma che mira a coinvolgere il maggior numero di imprenditori, per renderli partecipi e parte attiva di una forte azione che mira a portare governo, Parlamento e Regioni a condividere le proposte studiate dall'associazione. Il prossimo 7 aprile le le pagine dei quotidiani sardi, come nel resto d'Italia, riporteranno il "Manifesto", con tutte ragioni della protesta e le rivendicazioni. "Nello stesso giorno tutti i componenti del governo e tutti i deputati e senatori troveranno, al proprio indirizzo e-mail, il nostro invito ad agire accogliendo le nostre richieste (il testo della lettera sarà disponibile sul sito www.confesercenti.it). Contestualmente, prenderà avvio la raccolta di firme per una petizione online a supporto e sostegno delle proposte Confesercenti. L'invito a tutti gli operatori è quello di sostenere la petizione presente sul sito www.confesercenti.it". (Rsc)