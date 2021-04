Napoli: assessore Chiodo, Comune deve essere portavoce dei fragili e dei senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare l'assessore alle politiche sociali è un ruolo impegnativo soprattutto in questa fase di pandemia. Come nel mio incarico alla Mostra d'Oltremare ho messo l'energia di restituire alla città quel luogo, proverò a farlo anche in questo ruolo". Lo ha detto il neo assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Donatella Chiodo, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. E poi ha aggiunto: "In questa settimana dove sono stata impegnata a prendere contatti sui progetti in corso ho visto che il Comune fa tantissimo ma credo che si debba fare di più, soprattutto per erogare i fondi regionali e nazionali destinati alle fasce fragili della popolazione". Infine, sulle criticità per i servizi relativi ai senza dimora l'assessora Chiodo ha sottolineato: "Si deve approfondire la questione sollevata dalla Caritas e le progettualità in campo sono tantissime, prendo l'impegno di chiarire. Sui senza dimora ci sono molte informazioni e c'è un lavoro del Comune con la competenza dell'assessore Pagano, credo che l'Amministrazione deve essere la voce di queste persone". (Ren)