Napoli: Laboccetta (Polo Sud), Bassolino ha fatto una scelta coraggiosa candidandosi a sindaco

- “Oggi Bassolino a Napoli ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale. Sicuramente la sua è una scelta coraggiosa. Visto che da tempo non sta più nelle grazie del Pd, e non è certo amato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Mi auguro sinceramente - prosegue il presidente di Polo Sud - che il giudice Maresca, candidato in pectore del centrodestra a Napoli, se vuole effettivamente scendere in campo, la smetta di praticare la tecnica di Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore. Scenda in campo subito e si misuri in campo aperto con tutti i suoi avversari. Da magistrato ha raggiunto grandi traguardi, ha combattuto a viso aperto contro la camorra. Quindi, il coraggio non dovrebbe mancargli. In Politica la certezza sul risultato finale in una competizione elettorale nessuno può assicurargliela. Forza, rompa gli indugi, e subito dopo Pasqua lo annunci alla città". (Ren)