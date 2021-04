Covid: De Luca, ottenuta disponibilità 13mila medici per vaccinazione in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altra criticità avuta riguardava il personale. Abbiamo in Campania 15mila dipendenti in meno rispetto agli altri. Ma abbiamo avuto anche altri problemi. noi dobbiamo avere situazione in cui siano coinvolti migliaia di medici oltre il personale della sanità pubblica. Negli ultimi giorni finalmente questo problema sembra essersi avviato verso un primo scongelamento. Abbiamo avuto a oggi disponibilità di oltre 5mila odontoiatri, 3180 medici di famiglia, 1.800 giovani medici specializzandi, 1.800 farmacisti. Abbiamo complessivamente 13mila medici in più da poter utilizzare. Questo ci dà possibilità di moltiplicare cittadini vaccinati". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)