Covid: De Luca, fare presto su vaccini non rischiare con varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci auguriamo forniture di vaccini da completare immunizzazione nostri concittadini per inizio autunno per non dover trovarci di fronte a varianti per cui attuali vaccini non sono efficaci. Il vaccino anti influenzale cambia ogni anno, noi dovremmo evitare che succeda anche per il Covid, per questo i tempi di vaccinazione sono decisivi e perciò sollecitiamo Aifa a valutare rapidamente altri vaccini sul mercato". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)