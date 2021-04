Covid: De Luca, dobbiamo arrivare a 70mila vaccini al giorno in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo 140 punti vaccinali in tutta la Regione. In ognuno abbiamo diversi box, oltre 540 poltrone. Noi valutiamo la possibilità, è alla nostra portata, per ogni punto vaccinale almeno 500 vaccini al giorno come media. significa che siamo in grado di fare 70mila vaccinazioni al giorno. Ora che abbiamo la disponibilità dei medici di famiglia noi abbiamo la possibilità e dunque il dovere di puntarci. Questo significa arrivare oltre i due milioni di vaccinati al mese e significa che per l’estate inizio autunno noi completiamo immunizzazione ai cittadini. Per fine estate usciamo dal calvario e torniamo alla vita normale. Dobbiamo farcela". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)