Covid: De Luca, dopo ultra 80enni priorità a isole Capri, Ischia e Procida

- "Dobbiamo completare, ormai ci siamo, gli ultra 80enni. Abbiamo completato personale sanitario e Rsa, abbiamo da completare cittadini fragili poi toccherà agli ultra 70enni. Utilizzeremo medici di famiglia per vaccinare entro aprile non deambulanti. Poi dedicare personale pubblico a fasce d’età ma cominciare a fare le vaccinazioni anche per categorie economiche. Stiamo cercando di dare priorità agli operatori turistici per recuperare la stagione turistica. Immunizzazione di tutti i cittadini, non solo gli albergatori e personale, delle isole di Capri, Ischia e Procida. Non solo perché abbiamo numeri abbastanza limitati ma se completiamo immunizzazione possiamo fare campagna per l’estate per non farsi scavalcare da Grecia e Spagna". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)