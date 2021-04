Covid: De Luca, clima di grande mobilitazione in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi giorni il clima si sia determinato di grande mobilitazione generale del personale pubblico, dei medici. Deve essere un movimento generale per vincere questa guerra e chiedo a tutti di dare una mano con grande generosità. Le Asl devono verificare, zona per zona, le disponibilità date. Mi permetto di chiedere a tutti quanti voi di guardare con fiducia al futuro perché davvero oggi siamo nelle condizioni di proporci e raggiungere l’obiettivo ambizioso di portare fuori dall’epidemia le nostre famiglie". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)