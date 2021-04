Abruzzo: Confartigianato Chieti-L'Aquila, i giovani i più colpiti dalla crisi del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del lavoro, nel 2020, in Abruzzo, ha colpito maggiormente il segmento dei giovani, ma meno che nel resto d'Italia: il calo degli occupati under 35, a livello regionale, è pari al 4,3 per cento, dato comunque migliore rispetto alla media nazionale (5,1 per cento) e a quella del Mezzogiorno (-6,9 per cento). E' quanto emerge da un approfondimento del Centro studi di Confartigianato Chieti-L'Aquila. L'analisi degli ultimi dati dell'Inps su attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro dipendente di imprese private evidenzia che il saldo annualizzato - la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni in dodici mesi, che rappresenta la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro - nel 2020 è negativo e arriva a quota -14.020. Solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato mostrano un saldo positivo (+5.971), dato che va letto alla luce dell'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali e della proroga del divieto di licenziamento. Di particolare rilevanza per il segmento dell'occupazione giovanile è il segnale di tenuta dell'apprendistato: l'Abruzzo è una delle Regioni a registrare un saldo positivo (+330). Si tratta, insieme al lavoro a tempo indeterminato, dell'unica forma contrattuale a non mostrare un saldo negativo. (segue) (Gru)