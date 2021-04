Covid: Abruzzo, online piattaforma per manifestazioni interesse operatori sanitari a campagna vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' online la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19, riservata agli operatori sanitari che non hanno partecipato alla prima fase della campagna. Lo comunica l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì. L'iniziativa si è resa necessaria per completare le vaccinazioni di alcune figure professionali in prima istanza non ricomprese tra quelle prioritariamente destinatarie delle somministrazioni: tra questi tutti coloro che operano in presenza in strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (come informatori scientifici del farmaco e biomedicali, ottici, tecnici audiometristi e audioprotesisti) e che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale. Possono aderire anche tutti gli operatori sanitari e sociosanitari che non l'hanno fatto finora, siano essi dipendenti o liberi professionisti. La manifestazione di interesse è riservata ai residenti o domiciliati in Abruzzo, che siano seguiti dal sistema regionale delle cure primarie. (Gru)