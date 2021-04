Covid: Sardegna, 3.773 controlli della Forestale in porti e aeroporti, sanzionati otto viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto contestazioni nei porti di Olbia e di Golfo Aranci ad altrettanti passeggeri che in alcuni casi erano privi di giustificato motivo per lo sbarco in Sardegna o perché non si erano registrati nell'applicazione "Sardegna sicura". A notificarle nelle ultime 24 ore sono stati gli uomini del Corpo forestale della Regione impegnati a vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19 che hanno eseguito complessivamente 3.773 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.385 nell'aeroporto di Cagliari e 731 in quello di Alghero; 1.007 nel porto di Olbia, 269 in quello di Porto Torres, 180 a Golfo Aranci, 111 a Santa Teresa di Gallura, 50 a Cagliari e 40 ad Arbatax. Sono stati effettuati anche 122 controlli nel territorio. (Rsc)