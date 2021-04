Abruzzo: Confartigianato Chieti-L'Aquila, i giovani i più colpiti dalla crisi del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i dati attualmente disponibili - osserva il direttore di Confartigianato Chieti-L'Aquila, Daniele Giangiulli - sono assolutamente parziali. Oggi registriamo solo i primissimi effetti di una crisi destinata a peggiorare nei prossimi mesi. La politica, su tutti i livelli, deve essere in grado, ora più che mai, di dare risposte adeguate all'emergenza in atto. Ci auguriamo, in tal senso, che la regione Abruzzo faccia la sua parte: servono interventi importanti per il rilancio dei consumi e dell'economia. Servono misure a sostegno dell'occupazione, soprattutto quella giovanile. Strumenti come l'apprendistato si rivelano indispensabili e vanno incentivati. Al contempo, è necessario favorire un'occupazione stabile e di qualità". Giangiulli, componente del Comitato tecnico-scientifico regionale costituito nella scorsa primavera per valutare azioni finalizzate alla tenuta del sistema economico, rilancia le proposte già avanzate in seno all'organismo. Tra queste, il bonus a favore delle imprese che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori rimasti disoccupati a seguito della crisi da Covid-19 e il bonus pe le aziende che vogliono trasformare contratti a termine in assunzioni a tempo indeterminato o che vogliono riconvertire il personale attraverso percorsi formativi finanziati dalla Regione. E' inoltre auspicabile che la Regione provveda a rifinanziare la formazione per l'apprendistato. (Gru)