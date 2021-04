Sardegna: "portiamo le imprese fuori dalla pandemia", il 7 aprile manifestazione di Confesercenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portiamo le imprese fuori dalla pandemia" è lo slogan della manifestazione di protesta in programma in Sardegna per il prossimo 7 aprile per iniziativa di Confesercenti che vedrà coinvolti gli imprenditori sardi duramente provati dalla conseguenza delle chiusure. "Serve un decreto Imprese, un'azione d'urto che ci consenta di poter uscire da questo pantano – afferma Roberto Bolognese, presidente Confesercenti Sardegna –. Gli esercenti sardi, già duramente colpiti negli ultimi anni dalla crisi, ora si ritrovano a dover fare una scelta terribile: chiudere definitivamente la propria attività. Non c'è più da aspettare servono sostegni adeguati, credito immediato, ma soprattutto serve un piano per la ripartenza. Corriamo davvero il rischio che crolli tutto e le nostre città potranno vedere soltanto le macerie di negozi, ristoranti, bar e tutte quelle piccole attività che rappresentano il tessuto sociale della nostra Isola. Vogliamo riaprire subito, perché siamo in grado di farlo in totale sicurezza". (segue) (Rsc)