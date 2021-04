Biella: distretto urbano del commercio, presentato progetto alla Regione Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scelta di definire un perimetro ampio, l’assessore aggiunge: “Il perimetro tiene conto dei principali addensamenti commerciali della città, incluse le aree mercatali perché vogliamo puntare alla valorizzazione del commercio ambulante. Sarà un percorso che durerà anni, ma il territorio ora si presenta all’esterno con una visione comune e con obiettivi da raggiungere. Il Duc dovrà evolversi parallelamente al progetto Biella Green Deal, che punta in chiave commerciale all’apertura di una trentina di negozi legati ai prodotti sostenibili”. Gli obiettivi del Duc prevedono: lungo la via Italia e il centro storico (a lotti) l’efficientamento energetico dei lampioni, panchine smart-city, nuovi cestini, posacenere, fioriere e segnaletica turistica con QR code, posa di due display tecnologici per promozio-ne commerciale e turistica. Inoltre, come annunciato dall’assessorato ai Lavori pubblici, si parte con il restyling del centro partendo da piazza Vittorio Veneto che diventerà pedonale e uno spazio ricreativo per favorire eventi, mercati a tema, manifestazioni di carattere commerciale. Il progetto si estende però oltre al centro storico. E punta a predisporre una convenzione “tipo” con i proprietari degli immobili che insistono nell’area Duc, come già avviene in altre città italiane (Brescia, Pavia, Bergamo, Parma). Questa azione dovrà essere suppor-tata dalle associazioni di categoria dei proprietari degli immobili che dovranno essere inseriti tra i soggetti attuatori del Duc. Inoltre si prevedono interventi che favoriscano la “digitalizzazione” all’interno degli esercizi commerciali con adesione a piattaforme di e-commerce e incentivi economici a favore de-gli esercizi per iniziative volte ad ammodernare i locali e le attività. E’ poi in programma la creazione di nuovi percorsi pedonali a misura di bambini (e di tutte le persone) coinvol-gendo piazza Santa Marta e piazza Fiume. Verrà infine attuato un coordinamento delle manifestazioni culturali e di promozione del territorio. Una volta ottenuto il riconoscimento di Distretto Urbano del Commercio da parte della Regione Piemonte, parallelamente al crono programma di Biella Green Deal sarà individuato il manager di Distretto, saranno avviati corsi di formazioni agli esercenti aderenti, gli incontri con i proprietari degli immobili e il lancio di una campagna di marketing mirata e continuativa. (Rpi)