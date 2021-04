Venezia: Ac, governo dia tempi certi per Grandi navi fuori laguna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima che il passaggio delle Grandi navi nel canale della Giudecca diventi un ricordo, se mai lo diventerà, ne dovrà passare di acqua sotto i ponti: per ora l'unico che è riuscito a rallentare gli inchini dei grattacieli del mare a San Marco è stato un virus, nonostante le tante promesse e le false soluzioni annunciate dalla politica negli ultimi 10 anni". Lo dichiarano Arianna Spessotto e Alvise Maniero, deputati della componente parlamentare l'Alternativa c'è (Ac), in una nota. "Quella che il governo spaccia come soluzione 'transitoria' nel Canale Nord/Sponda Nord - aggiungono - costerà allo stato almeno 41 milioni di euro di soldi pubblici, in un momento drammatico per il Paese, con tempi di realizzazione non di certo brevi: non era meglio, in attesa dei risultati del Concorso internazionale di idee, chiedere finalmente agli armatori di entrare in Laguna solo con navi con un tonnellaggio e una chiglia compatibili e di distribuire arrivi e partenze nell'arco di tutta la settimana?". (segue) (Com)