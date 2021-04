Sardegna: Confartigianato, Pasqua meno amara per imprese dolciarie sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda Pasqua in lockdown per le imprese artigiane della Sardegna e, ovviamente, anche per i tutti sardi. Ma le aspettative dei maestri artigiani dolciari e alimentari isolani quest'anno, sono migliori rispetto al 2020, quando una regola assurda li teneva chiusi rispetto ai negozi e alla grande distribuzione ai quali è invece era permessa la commercializzazione dei prodotti. "Dall'interesse e dagli ordini che le nostre aziende dolciarie associate hanno registrato in questi giorni di avvicinamento alla Pasqua - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - torna a farsi largo sulle tavole di queste festività la qualità artigiana sarda, a partire dai dolciumi, passando per tutta l'ampia gamma di prodotti regionali come i salumi, i formaggi, la birra solo per citare i più ricercati". (segue) (Rsc)