Torino: didattica inclusiva a scuola, siglato il patto (2)

- A partire dalle esperienze dei partecipanti saranno sviluppate le competenze essenziali relative ai temi dell'inclusione e della didattica inclusiva. In particolare, saranno favoriti l’acquisizione di conoscenze specifiche sui modelli di funzionamento tipico e atipico e il potenziamento delle capacità organizzative e progettuali in ottica inclusiva, alla luce dei recenti quadri normativi e scientifici. Sarà inoltre promosso il potenziamento delle competenze relazionali, riflessive e metacognitive, quali aspetti – chiave del “docente inclusivo”. Si prevede infine il miglioramento delle competenze di progettazione, didattiche e valutative in relazione agli specifici ambiti disciplinari, attraverso attività di tipo laboratoriale e di gruppo. Tra i docenti del Corso alcuni dei nomi più rilevanti nel panorama della didattica inclusiva a livello nazionale e internazionale: Dario Ianes, Università di Bolzano, co-fondatore Centro Studi Erickson di Trento, Roberto Keller, Centro Regionale Disturbi Spettro Autistico in Età Adulta, Augusta Rivarola, Fondazione e Centro Benedetta d’Intino, Daniela Lucangeli, Università di Padova, già presidente (ora membro del direttivo) dell'International Academy for Research in Learning Disabilities – IARLD, Enrico Dolza, Direttore dell'Istituto dei sordi di Torino, Heidrun Demo, Università di Bolzano, responsabile del Centro di Competenza per l’inclusione scolastica dell’Università di Bolzano. “Il Corso che presentiamo oggi, unico in Italia - dichiara Stefano Geuna, Rettore Università degli Studi di Torino - è attivato alla luce di un'intesa dal forte valore istituzionale che vede insieme al nostro Ateneo, la Regione Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, l'Università del Piemonte Orientale impegnati insieme alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola di CGIL, CISL e UIL. Un progetto frutto di un lavoro congiunto, di un agire insieme tra realtà differenti con obiettivo comune la promozione della cultura dell'inclusione e il benessere di tutti gli alunni e le alunne nella scuola. Aumentare il numero di docenti specializzati per l'attività di "sostegno didattico agli alunni con disabilità" è una forte azione concreta per ampliare la cultura dell'inclusione, necessaria alla società di oggi, modello di una formazione fondata sulla persona in cui nessuno possa sentirsi escluso o considerato con minore attenzione”. (segue) (Rpi)