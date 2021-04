Piemonte: bilancio di previsione 2021-23, le opposizioni presentano 600 emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in Regione Piemonte, l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano ha ricordato alle opposizioni - a proposito del Bilancio di previsione 2021-2023 - che “l’accordo politico ha consentito di approvare in Commissione ben 4 Pdl presentate dalle minoranze” respingendo in questo modo le critiche di scarsa attenzione rivolte. Sono comunque quasi 600 gli emendamenti presentati sinora al documento, dei quali 370 depositati da Luv, 97 dal M4o, 55 dal Pd, 31 da Moderati, 24 da M5s, oltre ad alcuni di Giunta. L’Assessore è poi passato a illustrare i termini con cui è stato incardinato il Bilancio regionale partendo dalle indicazioni della Corte dei Conti che prevedono di “garantire solo spese obbligatorie e indifferibili e gli interventi per fronteggiare l’emergenza Covid” con un ridimensionamento generalizzato della spesa corrente. Secondo Tronzano l’Esecutivo ha avuto “il coraggio di non gravare ulteriori debiti sulle generazioni future, di confrontarsi con il mondo esterno dicendo la verità, come nel caso dell’assessore Vittoria Poggio che ha spiegato gli interventi al sistema cultura con chiarezza” ed anche “il coraggio di ascoltare i giovani sulla programmazione europea”. Non solo coraggio ma anche “la capacità di ascoltare il territorio, i vari soggetti e le aziende che continuano a fare fatturato e a non licenziare nonostante la pandemia”. “Dobbiamo aver l’umiltà di saper ascoltare e di far diventare l’ascolto una proposta – ha aggiunto l’Assessore - nell’ultimo anno proprio per questo motivo ho visitato oltre 250 aziende”. “Stiamo lavorando – prosegue Tronzano – per eliminare anche i divari territoriali mettendo 90 milioni per diffondere la fibra anche nelle zone periferiche” e per “costruire una pubblica amministrazione che abbia al centro le esigenze dei cittadini”. Attraverso la digitalizzazione, il Recovery Fund e la programmazione 2021/27, la Pubblica Amministrazione avrà un ruolo chiave e, l’auspicio è quello, con il percorso voluto dall’assessore Marco Gabusi, di inserire nuove energie nella struttura regionale”. Importante poi aiutare le persone fragili e i più deboli su cui vengono destinati 2 milioni, utili anche per la manutenzione delle case Atc. (segue) (Rpi)